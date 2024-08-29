شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: 1000 موظف يشاركون فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أونروا قالت إن 1000 موظف من الوكالة سيشاركون في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمراكزنا الصحية وعياداتنا المتنقلة والملاجئ، وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تستهدف نحو 640 ألف طفل دون سن العاشرة.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.