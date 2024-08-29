شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى اليمن يشدد على الحاجة الملحة إلى حوار بناء لخفض التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن المبعوث الأممي إلى اليمن شدد على الحاجة الملحة إلى حوار بناء لخفض التصعيد على نطاق أوسع في جميع أنحاء البلاد، ومؤكدا أنه يشعر بالقلق إزاء وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين مجددا دعوة الأمين العام للإفراج عنهم بشكل فوري.

وكانت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أعلنت، أنها سمحت بقطر سفينة نفطية تحترق منذ أيام إثر هجوم سابق للجماعة جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس": "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة (سونيون)".

‏وأضاف: "نؤكد أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".