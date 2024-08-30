شكرا لقرائتكم خبر عن بوليانسكى: قرار الأمن الدولى حول وقف النار فى غزة فقد أهميته عمليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دميترى بوليانسكى، النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "فقد أهميته في الواقع".

وأضاف بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "حتى المرحلة الأولى من التهدئة، المنصوص عليها في القرار 2735، لا يمكن أن تتحقق، ناهيك عن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وإعادة البنية التحتية المدمرة للقطاع. وبالتالي فإن هذه الوثيقة، التي كانت مبنية في البداية على أساس كاذب حول الموافقة الإسرائيلية، فقدت أهميتها في الواقع ولم تعد آنية".

ودعا الدبلوماسي الروسي المجلس إلى "التفكير في الخطوات الحقيقية" التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة "بغض النظر عما إذا كانت إسرائيل تريد ذلك أم لا".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في يونيو الماضي قرارا يدعم خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي تنص على 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين "حماس" وإسرائيل مع انسحاب إسرائيل لاحقا من القطاع وإنهاء العمليات القتالية.

وقبل عدة أيام، دعت روسيا مجلس الأمن الدولي لتبني قرار جديد حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة نظرا لعدم تنفيذ القرار السابق برقم 2735 الذي تبناه المجلس في يونيو الماضي.