شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلى يزعم: إيران تهرب أسلحة إلى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إيران، بتهريب الأسلحة إلى الأردن ومن بعدها إلى الضفة الغربية، معتبرا أن طهران تعمل على إنشاء "جبهة شرقية" ضد إسرائيل.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب يسرائيل كاتس: "تعمل إيران على إنشاء جبهة شرقية لإرهاب دولة إسرائيل من خلال وحدات خاصة من الحرس الثوري، تختص بتهريب الأسلحة وتمويل وتوجيه المنظمات الإرهابية"، على حد زعمه. وادعى كاتس أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية تهرب تلك الأسلحة عبر الحدود الأردنية.

وأكمل وزير الخارجية الإسرائيلي: "علاوة على ذلك، يجب على الولايات المتحدة والدول الغربية أن تعمل على تقوية المملكة الأردنية الهاشمية ضد التخريب الإيراني وتمكينها من الدفاع عن حدودها.. يجب أن تتم كافة الإجراءات بعزم وسرعة، إلى جانب تشديد العقوبات على النظام الإيراني للحد من أنشطته التخريبية.

وكان كاتس قد دعا إلى إخلاء مؤقت للضفة الغربية تزامنا مع عملية عسكرية واسعة تشنها القوات الإسرائيلية، متهما إيران بتسليح الفصائل الفلسطينية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين المنصرم عن بدء عملية عسكرية واسعة بالضفة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن العملية ستستمر أياما، وهي تتركز خصوصا في مكان انطلاق منفذ تفجير تل أبيب في 18 أغسطس الماضي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس استشهاد 16 فلسطينيا جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء.