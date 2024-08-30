شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الجزائري يشارك في أعمال المنتدى البرلماني الأول "إندونيسيا-إفريقيا" ببالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك البرلمان الجزائري، في أعمال المنتدى البرلماني الأول "إندونيسيا-إفريقيا"، المزمع عقده يومي الأول والثاني من سبتمبر المقبل بمدينة (بالي) بجمهورية إندونيسيا.

وأوضح مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) في بيان، اليوم الجمعة أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، محمد عمرون، سيشارك في أعمال المنتدى البرلماني الأول "إندونيسيا-إفريقيا" المزمع عقده يومي 1و2 سبتمبر المقبل بمدينة (بالي).

وأضاف أن المنتدى يجمع ممثلي البرلمانات الإفريقية مع نظرائهم الإندونيسيين، وينعقد تحت شعار: "إقامة شراكة برلمانية بين إندونيسيا وإفريقيا من أجل التنمية".

كما سيناقش الحضور البرلماني في هذا المنتدى ويتناول بالدراسة العديد من المواضيع، من بينها "التعاون جنوب-جنوب من أجل الرخاء والتنمية المستدامة في أفق 2030، وبناء مجتمعات مرنة من خلال مبادرات الأمن الغذائي والصحة، واستغلال إمكانات التجارة والاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي شامل.