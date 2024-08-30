شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيفيل" ينفى مغادرة جنود من قوات حفظ السلام خوفا من الأوضاع جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت نائب المتحدث باسم "اليونيفيل" كانديس أرديل، مغادرة جنود من قوات حفظ السلام لبنان خوفا من العمليات العسكرية فى الجنوب، مضيفًا أن الجنود مازالوا فى مواقعهم ويتابعون القيام بمهامهم التى حددها مجلس الأمن لدعم الجيش اللبنانى والسلطات اللبنانية.

وأوضحت أرديل - في مداخلة مع قناة الحرة الأمريكية، أنه عندما بدأت الأوضاع في التدهور في أكتوبر الماضي تم إخلاء بعض الموظفين المدنيين والمتطوعين خارج منطقة العمليات في مكان آمن في حالة تصاعد الوضع أو تدهور.

وقالت المتحدث الأممية "نعمل كوسيط بين إسرائيل ولبنان ونعمل على تمرير الرسائل بين الجانبين وعلى الحد من التصعيد".

وأضافت أنه يتم مراقبة الأوضاع وتسيير الدوريات مع الجيش اللبناني من أجل رصد أي خروقات وإبلاغ مجلس الأمن بها والتأكد من عمل الطرفين معا من أجل إعادة الاستقرار في المنطقة.

وحثت أرديل جميع الأطراف على وقف العمليات العدائية وإطلاق النار وتطبيق القرار رقم "1701"، مضيفة أن الطرفين لا يرغبان في الحرب ونحاول إيجاد سبيلا لإحلال السلام في المنطقة.