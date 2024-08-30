شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية: 3 أيام لن يكفوا لتطعيم 640 ألف طفل ضد الشلل والان مع تفاصيل الخبر

أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن آلاف الطواقم تعمل على مدار الساعة للوصول إلى جميع أطفال غزة من أجل تطعيمهم ضد شلل الأطفال وثلاثة أيام مدة غير كافية لتطعيم نحو 640 ألف طفل في غزة ضد مرض شلل الأطفال.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: يجب تنفيذ هدنة إنسانية أطول لتطعيم أطفال قطاع غزة وندعو إلى وقف تام للعدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن انتشار أكوام النفايات والأنقاض ومياه الصرف بين خيام النازحين في غزة يزيد الوضع الصحي سوءا.

وتابع: الاحتلال يقيد دخول المساعدات إلى غزة ويستهدف عمال الإغاثة والمدنيين ولا مكان آمنا في قطاع غزة ولا توجد أي مناطق إنسانية في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للنازحين، مفيدا بأن 80% من آبار المياه المغذية لوسط قطاع غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.