الخليج اليوم .. سفارة اليمن في باريس بصدد رفع دعوى قضائية ضد قناة يمن شباب !

الرياض - كتب موسى القحطاني -

افادت مصادر خاصة لوكالة AIJES ان سفارة اليمن في باريس بصدد بدء إجراءات رفع دعوى قضائية ضد قناة يمن شباب التى تبث من إسطنبول

واكد المصدر في باريس عن بدء الترتيب لإجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد قناة يمن شباب التابعة لحزب الإصلاح اليمني ( الإخوان المسلمين في اليمن) .

وكانت قناة يمن شباب قد نشرت اخباراً مفبركة حول فضيحة مالية في السفارة حسب زعمها خاصة بالمبنى القديم مستندين على جملة من الأكاذيب والتناقضات،من مصادر خاصة مجهولة.

واوضح المصدر ان السفارة لاتستلم اي بدل ايجار من الوزارة على الإطلاق وان المبنى المذكور له اكثر من ٣٥ سنه وتحت إشراف السفارة منذ ذلك الحين، وهو مبنى وحيد وليس تلاثة مباني كما جاء في ادعاء القناة، ويستخدم جزء من الإيجار المستلم لتغطية تكاليف الصيانة والضرائب والتأمين وغيره من المصاريف الضرورية والتي تضاعفت خلال السنوات الاخيرة في ضوء انعدام اي دخل آخر للسفارة ،واضاف المصدر انه في ظروف يعرفها الجميع، فأن جميع الصرفيات بهذا الجانب موثقة بالمستندات.

مشيرا الى ان الإدعاء بتشكيل وزارة الخارجية لجنة تحقيق كلام عار من الصحة ومتناقض ويهدف الى خلق بلبلة وعدم ثقة.

وطالب المصدر المسؤول من كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في ما تنشره وخاصة بعض القنوات الممولة من جهات غامضة ولأغراض مشبوهة تهدف الى التشهير وقلب الحقائق.