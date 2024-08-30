شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تداهم مسجد الأنصار فى مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، مسجد الأنصار، فى مخيم جنين.

وقال شهود عيان حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوة عسكرية إسرائيلية وصلت إلى مسجد الأنصار وحاصرته، قبل أن يداهمه عدد من الجنود.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وسط تدمير للشوارع والبنية التحتية وفرض حصار مشدد على مداخل المدينة.

واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، اليوم الجمعة، فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى استهدفهم ببلدة الزبابدة، جنوب جنين شمال الضفة الغربية .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان مقتضب بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد ثلاثة شبان في بلدة الزبابدة، هم: ميسرة سليمان عبد مشارقة، وعرفات جاسر أحمد عامر، ووسام أيمن زيدان خازم، واحتجاز جثامينهم.

واستهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية بالصواريخ الشبان الثلاثة في البلدة، بعد أن ترجلوا من مركبة كانوا يستقلونها بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، ما أدى لاشتعالها.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية حاصرت في وقت سابق من فجر اليوم منزلا في البلدة وأطلقت النار تجاهه.

وفي سياق متصل ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت جبل الراس، وعدة أحياء من القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

