الخليج اليوم .. أسبيدس: سفينة سونيون لم تطلب الحماية قبل الهجوم الحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما نشرت جماعة الحوثي اليمنية مشاهد جديدة من على متن السفينة اليونانية سونيون، أكدت مهمة أسبيدس الأوروبية أن ناقلة النفط لم تطلب الحماية من السفن الأوروبية الحربية قبل استهدافها.

كما أضافت أسبيدس للعربية/الحدث، اليوم الجمعة، أن الناقلة لم تغرق حتى الآن.

كذلك أوضحت أن النفط لم يتسرب من السفينة، مشيرة إلى أن المخاطر البيئية مستبعدة في الوقت الحالي.

علماً أن مسؤولا أميركيا، كان قال سابقا إن مادة مجهولة تتسرب من السفينة، حسب ما نقلت "رويترز".

"لا هدنة"

وكان المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام أعلن قبل يومين أنه تم السماح لدول أوروبية بسحب سفينة النفط المحترقة تفادياً لوقوع أضرار بالبيئة البحرية، بعد أن طالتها 3 مقذوفات حوثية في 21 أغسطس الحالي.

إلا أنه شدد على عدم وجود هدنة في البحر الأحمر، في إشارة إلى أن الهجمات مستمرة.

فيما عمدت الجماعة أمس إلى نشر مشاهد جديدة لاشتعال النيران بمواقع متفرقة على متن السفينة التي ترفع علم اليونان.

كما نشروا مشاهد مما قالوا إنها لصعود عناصرهم المسلحة على متنها في وقت سابق.

يذكر أن سونيون التي تحمل على متنها ما يقارب مليون طن من النفط الخام، هي ثالث سفينة تابعة لشركة دلتا تانكرز تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين هذا الشهر (أغسطس 2024).

فمنذ نوفمبر الماضي (2023) بدأ الحوثيون في شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة. وخلال أكثر من 150 هجوما، أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

كما هددوا مرارا بتوسيع هجماتهم نحو المحيط الهندي والبحر المتوسط.