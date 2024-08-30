شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: مشادة بين نتنياهو وجالانت خلال اجتماع بشأن محور فيلادلفيا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، بأن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية بين نتنياهو ووزير الدفاع جالانت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال جالانت في الاجتماع ساخرا إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المحتجزين، وهاجم جالانت نتنياهو عند عرض خرائط محور فيلادلفيا واتهمه بفرضها على الجيش.