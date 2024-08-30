شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطالب إسرائيل بالوقف الفورى لجميع عملياتها بغزة والضفة وفتح المعابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيويورك ـ بكين (أ ش أ)

طالبت الصين، إسرائيل بالتوقف فورا عن جميع العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية، ووقف قمعها وتقييدها للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، ووقف هجماتها على الضفة الغربية، وكبح عنف المستوطنين وإفلاتهم من العقاب.

جاء ذلك على لسان قنغ شوانغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية .

كما حث شوانغ، إسرائيل على توفير ضمانات أمنية وتسهيلات لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.. وقال إن فيروس شلل الأطفال يهدد على نحو خطير صحة الأطفال في غزة، مضيفا أن التطعيم هو الوسيلة الأكثر فعالية لوقف انتشار الفيروس وضمان سلامة الأطفال.

وأكد أن الصين تدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وحث إسرائيل على توفير ضمانات أمنية وتسهيلات لعملية التطعيم "بمسؤولية تجاه أطفالها وأطفال المنطقة".

وقال قنغ - حسبما أذاعت وكالة الانباء الصينية اليوم الجمعة، "ندعم المجلس في توجيه نداء قوي في هذا الصدد لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

وتطرق إلى الوضع المأساوي في غزة، حيث قُتل أكثر من 40 ألف مدني منذ بداية الصراع قبل أكثر من 10 أشهر، وفقد أكثر من ألف شخص حياتهم في الشهر الماضي وحده.

وأشار المبعوث إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لوقف القتال، والقرارات العديدة التي اعتمدها مجلس الأمن في هذا الشأن والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لم يشهد الوضع أي تحسن. "بل إنه يواصل التدهور".

وأكد أن الأولوية الآن هي التنفيذ الكامل للقرارات الأربعة لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، وضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتخفيف الفعال من الكارثة الإنسانية.

وقال "لا يمكن تأجيل مفاوضات وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، ولا ينبغي استخدامها كذريعة لمواصلة ارتكاب الفظائع في غزة والضفة الغربية فى انتهاك للقانون الدولى".

كما دعا الدول ذات التأثير الكبير على الأطراف المعنية إلى "إظهار نهج صادق ومسؤول واتخاذ إجراءات عملية" للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار.