شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين في القصف المتواصل على مناطق من غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على مركبة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مسيرة حربية للاحتلال الإسرائيلي قصفت مركبة بداخلها ثلاثة شبان، ما أدى لاستشهادهم.

وقد منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من انتشال الشهداء، ليرتفع بذلك عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين لليوم الثالث على التوالي إلى 11 شهيداً.

كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، استهدف مخيمي جباليا والمغازي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان، بانتشال أربعة شهداء من شارع العجارمة وسط مخيم جباليا، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين، كما استشهد طفل فلسطيني في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

