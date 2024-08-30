شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أدى عشرات الآلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان لها اليوم - أن نحو 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى عرقلت وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا منهم.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع العديد من الفلسطينيين من أداء الصلاة.

كما تحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة من القدس.