شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، اليوم الجمعة، فى قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلى ومدفعيته على أنحاء متفرقة فى قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 23 شهيدا، وفقا لمصادر طبية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - نقلا عن مصادر محلية - أن الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيي الشهيد كمال عدوان والإندونيسي.

كما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع.

واستشهدت فلسطينية تدعى نداء فايز أبو عامر، وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة، في قصف من مدفعية الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.