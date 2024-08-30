شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الاحتلال توافق على تمديد تجنيد 350 ألف جندى احتياطى حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على تمديد الأمر الذى يسمح بتجنيد 350 ألف جندى احتياط، حتى نهاية عام 2024، وفق ما نقلت الإذاعة العبرية.

من ناحية أخرى، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 135 ألف فلسطيني.