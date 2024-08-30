شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: قلقون من أنباء توقف عمل الأمم المتحدة داخل قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو إزاء الأنباء الواردة بشأن توقف عمل الأمم المتحدة فى قطاع غزة، وحث مجلس الأمن على تجنب هذا الأمر.



وقال بوليانسكى - خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول الوضع الإنسانى فى قطاع غزة - "إننا قلقون بشدة إزاء المعلومات التى تفيد بأن الأمم المتحدة قد تنهى عملها داخل قطاع غزة. فهناك بعض السياسين الإسرائيلين مهتمين بحدوث هذا السيناريو، بالرغم من محاولتهم إخفاء ذلك. فإننا على اقتناع تام بأن المجلس يجب ألا يدخر جهدًا فى سبيل منع حدوث ذلك".. بحسب ما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأضاف أن "عمال الإغاثة الإنسانية أنفسهم حريصون على مواصلة واجبهم الإنسانى ببسالة تجاه الأشخاص المحتاجين داخل القطاع".



وأعلنت الأمم المتحدة - أول أمس /الثلاثاء/ - أنها اضطرت لوقف حركة المساعدات فى قطاع غزة بسبب أمر إسرائيلى جديد بالإخلاء يستهدف منطقة دير البلح الواقعة فى وسط القطاع الفلسطينى المحاصر والتى أصبحت مركزا لموظفيها.



وكان مصدر أممى رفيع قد صرح - فى وقت سابق - بأن عمليات الأمم المتحدة توقفت بالكامل فى القطاع، لكن مسؤولين أشاروا لاحقا إلى استمرار بعض العمليات.