شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: محاولة طعن قرب مستوطنة "بيت إيل" شرق رام الله واستشهاد المنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلى، اليوم الجمعة ، عن محاولة طعن قرب مستوطنة "بيت إيل" شرق رام الله واستشهاد المنفذ.

ويواصل الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.