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العدوان على غزة.. ارتفاع شهداء القصف على القطاع إلى 30 شهيداً

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة اليوم إلى 30 شهيداً وعشرات الجرحى.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 20 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، مبينة أن تسعة شهداء تم انتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة في خان يونس.

العدوان على غزة

وأضافت المصادر أن سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة نتج عنها استشهد عشرة فلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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