شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع شهداء القصف على القطاع إلى 30 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة اليوم إلى 30 شهيداً وعشرات الجرحى.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 20 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، مبينة أن تسعة شهداء تم انتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة في خان يونس.وأضافت المصادر أن سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة نتج عنها استشهد عشرة فلسطينيين.