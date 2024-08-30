شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا تعرب عن قلقها لتدهور الوضع فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت بعثة الاتحاد الأوروبى والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فى الاتحاد لدى ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع فى ليبيا فى ظل تزايد الانقسام السياسى فى غياب مؤسسات موحدة.



وحثت البعثة الأوروبية - فى بيان اليوم /الجمعة/، أذاعته وكالة الأنباء الليبية (وال) - جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية والسعى للتوصل إلى حل تفاوضي، معبرة عن استعدادها لدعم هذه العملية بفعالية؛ بما فى ذلك استعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية.



ودعت جميع القادة الليبيين إلى وضع المصالح الوطنية فى المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.