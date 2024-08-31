شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء التونسى يصدر قرارا بشأن 3 مرشحين للسباق الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد القضاء التونسي 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، وذلك من بين 6 طعون قُدمت للمحكمة الإدارية، من بين المرشحين الذين رفضت هيئة الانتخابات أوراقهم.

وكان عماد الدايمي ثالث العائدين للسباق الانتخابي الرئاسي في تونس، بعدما قضت المحكمة الإدارية الجمعة، بقبول الطعن الذي قدمه في قرار هيئة الانتخابات برفض ملف ترشحه، حسبما أعلن على حسابه بموقع فيسبوك.

والدايمي هو سياسي تونسي، شغل منصب مدير الديوان الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وكان عضوا في مجلس نواب الشعب سابقا.

وسبق أن أعاد القضاء التونسي كلا من عبداللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، ليرتفع بذلك عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية إلى 6 مرشحين.

وبخلاف هؤلاء الثلاثة، قبلت هيئة الانتخابات التونسية في وقت سابق ملفات ثلاثة مرشحين آخرين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيّد، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، وأمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي.

ومن المنتظر إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تونس، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية بحلول الثالث من سبتمبر.