شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيرتين تابعتين للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تدمير مسيرتين تابعتين للحوثيين، في منطقة يسيطرون عليها في اليمن.



وذكرت "سنتكوم" - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - "أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تمكنت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين".. مشيرة إلى أن هاتين المسيرتين شكلتا تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الإجراء تم اتخاذه من أجل حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمنا بالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.



في سياق آخر.. أفادت هيئة بحرية بريطانية بأن سفينة على بعد 130 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن أبلغت بانفجار صاروخين على مقربة منها، بينما أكدت البحرية البريطانية سلامة جميع أفراد الطاقم، موضحة أن السفينة تتجه نحو الميناء التالي.