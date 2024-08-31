شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا موقع المرج الإسرائيلى بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 31 أغسطس 2024 10:27 ص
قال حزب الله اللبناني: "استهدفنا موقع المرج الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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