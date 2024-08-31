شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لعبة مراهنات.. طفل يقتل جدته في مصر والان نبدء بالتفاصيل

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سرقة لتعويض الخسارة

الدمام - شريف احمد - بإغراء من تطبيقات المراهنة على الإنترنت الذائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغب أحد الأطفال بمصر في مكسب سريع للأموال، لكن مغامرته التي بدأها معتقدًا أنها ستقوده للثراء، انتهت به إلى إزهاق روح جدته بيديه.وشهدت الساعات الماضية مقتل سيدة مصرية مسنة على يد حفيدها، بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، بسبب أحد تطبيقات المراهنات على الإنترنت، فيما تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة حول الواقعة الصادمة.كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن المتهم كان معتادًا على سرقة جدته لتعويض خسارته في تطبيق المراهنات.وتبين أن المتهم تسلل أمس الجمعة، إلى شقة المجني عليها لسرقة بعض الأموال، وحين واكتشفت جدته محاولته سرقتها تعدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها 6 طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من عامل يفيد بالعثور على جثة والدته مصابة بعدة طعنات داخل مسكنها، لينتقل رجال مباحث القسم إلى محل البلاغ، حيث تبين العثور على جثة مسنة، 80 عامًا، ووجود عدة طعنات بجسدها.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها، بسبب خسارته للأموال على تطبيق المراهنات، وبإعداد الأكمنة ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر، وتولت النيابة التحقيقات.