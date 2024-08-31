شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 جنود أمريكيين في عملية ضد داعش غربي العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 7 جنود أمريكيين في عملية أمريكية عراقية مشتركة استهدفت مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في صحراء الأنبار، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة سبعة جنود أمريكيين في العملية.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" اليوم السبت، أن القوات الأمريكية تحارب تنظيم داعش لسنوات منذ أن نجح التحالف الدولي في القضاء على دولته المزعومة في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، لكن الخسائر الناجمة عن هذه العملية هي الأعلى منذ ذلك الحين.



وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم أن المسلحين كانوا مجهزين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة ناسفة "انتحارية" خلال هجوم يوم الخميس.



وأضافت "استهدفت هذه العملية قادة داعش لتعطيل قدرته على التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".



من جانبه.. قال الجيش العراقي إن من بين القتلى قادة كبار في داعش، دون أن يحدد هوياتهم. وأضاف "تم تدمير جميع المخابئ والأسلحة والدعم اللوجستي، وتم تفجير الأحزمة الناسفة على نحو آمن ومصادرة وثائق مهمة وأوراق هوية وأجهزة اتصال".



وقال مسؤول عسكري أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة تفاصيل العملية التي لم يُكشف عنها بعد، لوكالة "أسوشيتد برس" إن خمسة جنود أمريكيين أصيبوا في الغارة، بينما أصيب اثنان آخران بجروح نتيجة سقوطهم أثناء العملية.