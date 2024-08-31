شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. "إسعاف المنية" ينفذ 62 مهمة في شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

النقل الإسعافي

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه للمرحلة الثالثة من مشروع مركز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان.ونفذ المركز خلال الفترة من 16 وحتى 22 أغسطس 2024م ، 62 مهمة إسعافية تنوعت بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها.وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، استفاد منها المجتمع المستضيف والمحتاجين من السوريين والفلسطينيين.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.