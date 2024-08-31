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عشرات الشهداء والمصابين في قصف جديد للاحتلال الإسرائيلي على غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 67 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر، بانتشال 45 شهيدًا من مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كما استشهد 22 فلسطينيًا في قصف للاحتلال، على مخيم النصيرات وجباليا وسط وشمال قطاع غزة.

وترافق ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي، للمناطق الشرقية والشمالية لشمال القطاع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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