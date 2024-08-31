شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والمصابين في قصف جديد للاحتلال الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

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جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 67 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزةوأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر، بانتشال 45 شهيدًا من مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع

كما استشهد 22 فلسطينيًا في قصف للاحتلال، على مخيم النصيرات وجباليا وسط وشمال قطاع غزة.

وترافق ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي، للمناطق الشرقية والشمالية لشمال القطاع.