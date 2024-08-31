شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية بالمدينة المنورة والحناكية ووادى الفرع بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تحويل الدراسة عن بُعد يوم غد الأحد عبر منصة مدرستى فى مدارس المدينة المنورة والحناكية ووادى الفرع، بحسب صحيفة المدينة المنورة.

وأوضحت الإدارة أن هذا الأمر جاء بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطنى للأرصاد، ولمعالجة آثار الحالة الجوية التى تأثرت بها المنطقة وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وكان المركز الوطنى للأرصاد قد نبه من أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً فى مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول تستمر حتى الثانية من فجر يوم غد الأحد.