شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل بالرصاص الحي في الظهر، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) بالرصاص الحي في الظهر في مخيم عسكر، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، مساء السبت، مخيم عسكر، مصحوبة بجرافة عسكرية، التي شرعت بأعمال تخريب للشوارع وممتلكات المواطنين في المخيم.