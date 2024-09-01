شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حقول نفط ليبية تتلقى تعليمات باستئناف الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مهندسون، إن حقول نفط السرير والمسلة والنافورة في ليبيا تلقت تعليمات باستئناف الإنتاج.

وأضاف المهندسون: "الآن وصلت الأوامر من إدارة الشركة بعودة الإنتاج في الحقول دون ذكر سبب العودة".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق، تراجع الإنتاج إلى 320 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بـ 1.2 مليون برميل يوميًّا قبل إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب البلاد.

وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة، التي تدير كل حقول البلاد النفطية، إلى خسارة 880 ألف برميل يوميًّا منذ إغلاق الحقول في منتصف الشهر الجاري.

وأضافت المؤسسة أن الخسائر المالية الناجمة عن عملية الإغلاق بلغت 256.6 مليون دولار حتى يوم 23 يناير.