شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والولايات المتحدة يبحثان التعاون فى القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، دعم القطاع الصحي في اليمن،وبرامج دعم صحة الأم والطفل.



وأكد وزير الصحة اليمني حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية،أهمية استمرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم الدعم لبرامج صحة الأم والطفل والتغذية،وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية لـ 5.7 مليون شخص.



من جانبه،أشار السفير الأمريكي باليمن إلى التطور الملحوظ في تقديم الرعاية الصحية والتعاون الدائم بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بما يسهم في تحسين وتطوير القطاع الصحي.