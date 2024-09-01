الخليج اليوم .. سيول اليمن "الكارثية".. وفاة وفقدان أكثر من 41 شخصاً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في، اليمن الخميس، أن السيول "الكارثية" الناجمة عن الأمطار وانهيار 3 سدود بمديرية ملحان بمحافظة المحويت اليمنية، يوم الثلاثاء الماضي، تسببت في وفاة وفقد أكثر من 41 شخصاً.

وأوضح على منصة إكس أن 24 شخصاً توفوا جراء السيول، وأن 17 شخصاً آخرين في عداد المفقودين، وفق رويترز.

تدمير 40 منزلاً

كما أضاف أن السيول دمرت 40 منزلاً بالكامل وألحقت أضراراً بنحو 230 منزلاً وتضررت بسببها 1020 عائلة، وأدت أيضاً إلى قطع طرق تربط المناطق المتضررة بغيرها داخل المديرية.

فيما ختم قائلاً: "تبذل فرق الاستجابة الطارئة جهوداً كبيرة من أجل الوصول والمساعدة".

وتقع محافظة المحويت إلى الغرب من العاصمة اليمنية صنعاء.

يشار إلى أن المحويت ومعها محافظات ريمة وحجة والحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها تلك المحافظات الأربع، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منذ مطلع يوليو.