الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام شخص وتكشف عن جنسيته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، قام بتهريب مادة الهيروين المُخدر إلى المملكة، كاشفة عن جنسيته.





وفي بيان لها، قالت الداخلية السعودية: "أقدم عبد القيوم شينواري - أفغانستاني الجنسية - على تهريب كمية من مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأضافت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني عبد القيوم شينواري - أفغانستاني الجنسية - يوم السبت الموافق 27 صفر 1446 هجري بمنطقة مكة المكرمة".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"