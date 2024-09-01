الخليج اليوم .. الاتحاد الأوروبي: عدد السفن بالسويس يتراجع بسبب هجمات الحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، أن عدد السفن التي تعبر السويس يتراجع بسبب هجمات الحوثي.

كما قال في منتدى الأمن في براغ "طلبت تعزيز المهمة الأوروبية في البحر الأحمر (أسبيدس) بمزيد من السفن والقدرات العسكرية".

وتابع "يجب معالجة مسألة تهريب الأسلحة للحوثيين"، مشيرا إلى أنه لا بد من حل ناجح لمنع توقف النقل البحري عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

واعتبر بوريل أن اعتداء الحوثيين على ناقلة النفط سونيون قد يؤدي إلى كارثة.

ثالث سفينة

يذكر أن سونيون التي تحمل على متنها ما يقارب مليون طن من النفط الخام، هي ثالث سفينة تابعة لشركة دلتا تانكرز تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين هذا الشهر (أغسطس 2024).

فمنذ نوفمبر الماضي (2023) بدأ الحوثيون في شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة. وخلال أكثر من 150 هجوما، أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

كما هددوا مرارا بتوسيع هجماتهم نحو المحيط الهندي والبحر المتوسط.