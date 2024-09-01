شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: حرب الإبادة المستخدمة بالضفة استكمال لما قام به الاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين سر حركة فتح بهولندا زيد تيم، إن الاحتلال الإسرائيلي جرف أكثر من 70% من مدينة جنين، مشددة على أن حرب الإبادة التي يستخدمها الاحتلال في الضفة الغربية الآن هي استكمال لما قام به في قطاع غزة.

وشدد تيم في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأحد، على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القتل والإرهاب ولا يحترم أى قانون دولي أو إنساني، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يعيد الإعمار في قطاع غزة وغيرها، كما أنه يحاول معاقبة الشعب الفلسطيني أكثر مما يقوم به من حرب إبادة حقيقية الآن.