شكرا لقرائتكم خبر عن سنتكوم تعلن تدمير طائرة وزورقا مسيرين تابعين للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أنها نجحت في تدمير طائرة وزورقا مسيَّرين تابعين للحوثيين.

وذكرت سنتكوم في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة دون طيار، بالإضافة إلى زورق مسير في منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي فى اليمن".

وأضافت أن "الطائرة والزورق تبين أنهما يشكلان تهديدا واضحا ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".