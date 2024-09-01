شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تعلن عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين " الأونروا" عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة ونشرت الوكالة الأممية من خلال مركزها الإعلامي خريطة الأماكن التي سيتلقى فيها الأطفال اللقاح.

ومن جانبها، قالت إيناس حمدان المتحدثة باسم الوكالة الأممية أنه ‏يجب علينا أن نبذل كل جهد ممكن لمساعدة جميع الأطفال دون سن العاشرة على تلقي اللقاح ، لافته الي أن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر 0-10 سنوات في دير البلح تبدأ من 1 سبتمبر 2024 حتى 4 سبتمبر 2024، يوميا من 7:30 صباحًا حتى 1 ظهرًا.



خريطة تلقي لقاح شلل الاطفال في قطاع غزة

من جانبه أكد الدكتور ديباك كومار، المسؤول الفني في منظمة الصحة العالمية، أنه ستبدأ الحملة في وسط غزة أولا حيث تم تلقي 1.2 مليون جرعة من جرعات لقاح شلل الأطفال من النوع الثاني

وقال كومار: تم الاحتفاظ بهذه الجرعات في سلسلة التبريد وتم نقلها السبت إلى نقاط التوزيع المختلفة في المنطقة الوسطى مشيرا إلى أن هناك 400 ألف جرعة لقاح أخرى في طريقها إلى غزة قريبا.

فيما قالت الدكتورة داليا وهيدي، مسؤولة الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية: عملنا علي تجميع الإمدادات والخدمات اللوجستية اللازمة لفرق التطعيم ومشرفي التطعيم، لضمان تسليم تلك الإمدادات اللازمة .