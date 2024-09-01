شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: سياسات الاحتلال الوحشية تجاه شعب فلسطين لا حدود لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني لا حدود لها.

وأشارت النتشة - خلال تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الأحد/ - إلى أن خطة الاحتلال هى الاستمرار في تفريغ الضفة الغربية وإنشاء المزيد من المستوطنات وتأمين المستوطنين وتسليحهم لمهاجمة القرى والقرويين في الضفة.

وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل كل الظروف لتنفيذ خطتها في إنهاء الوجود الفلسطيني بمخيمات الضفة الغربية، لافتة إلى عدم وجود أي عقوبات على إسرائيل أو نية دولية لردعها عن انتهاكاتها للقانون الدولي.