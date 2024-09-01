شكرا لقرائتكم خبر عن صحة رام الله: نناشد العالم وقف استهداف المنشآت الصحية لمكافحة الأوبئة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الدكتورة نانسي فوزي مدير عام مديرية صحة رام الله، دول العالم أجمع والمؤسسات الدولية التدخل لوقف استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية لمكافحة الأوبئة منها فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة.

وقالت الدكتورة نانسي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /الأحد/ - "يجب وقف تدمير شبكات الصرف الصحي والقضاء على المنظومة الصحية في غزة حتى يتسنى لنا محاربة فيروس شلل الأطفال الذي ينتقل إليهم عبر المياه الملوثة المتراكمة داخل خيام النازحين".

وأوضحت أن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال التي بدأت خلال الساعات القليلة الماضية في عدد من محافظات غزة والتي من المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام لها دورا كبيرا في محاربة هذا الفيروس، ولكن بدون وجود صرف صحي آمن ونظافة شخصية وتباعد في مناطق النزوح لا يمكن القضاء عليه بشكل كامل".

وحذرت المسؤولة الفلسطينية، من أي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف مراكز التطعيم في قطاع غزة، مشددة على أهمية إعادة بناء النظام الصحي والبنية التحتية لمرافق الصرف الصحي لوقف انتشار الأوبئة بشكل عام وشلل الأطفال بشكل خاص في غزة.

وأشارت إلى انتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير داخل خيام النازحين منها الجلدية نتيجة تدمير البنية التحتية لمرافق الصرف الصحي وتسرب المياه الملوثة داخل الخيام وانعدام النظافة الشخصية نتيجة شح المياه النظيفة وعدم إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة "الأونروا" للحد من انتشار هذه الأوبئة في غزة.

واستنكرت الدكتورة نانسي، بشدة الاستهدافات الإسرائيلية التي تطال المؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنساني، مؤكدة أن وزارة الصحة الفلسطينية تتابع بحذر مجريات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تشهد حتى الآن إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في غزة.

وأكدت مدير عام مديرية صحة رام الله، حرص وزارة الصحة الفلسطينية على إنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال عبر توفير فرق ميدانية متنقلة في عدد من مناطق القطاع للتسهيل على المواطنين الوصول إليها بدلا من الذهاب إلى المراكز الصحية وسط مخاوف من أي خروقات إسرائيلية أثناء حملة التطعيم، مضيفة أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي 95 في المائة من أطفال غزة.