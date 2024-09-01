شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 36 فلسطينيا من الضّفة الغربية خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 36 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم صحفية، وأربع طالبات من محافظة الخليل، إضافة إلى أسرى سابقين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان مشترك أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأحد/ - إن الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، وأن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة ارتفع لـنحو 110؛ وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني .

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

