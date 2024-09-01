شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها يواصلون ممارستهم الإجرامية تجاه شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، اليوم الأحد، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، مضيفة أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وفي سياق متصل .. هاجم مستوطنون، خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، وشرعوا بقطع أشجار وتدمير مزروعات.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن مستوطنين هاجموا منطقة خلة خضر في الفارسية وقطعوا أشجارا، وخربوا مزروعات وأجزاء من دفيئة زراعية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون 204 اعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهرأغسطس الماضي، أسفرت عن استشهاد مواطنين في جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم، موضحة أنهم نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون.

وفي سياق آخر .. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام محمية واد القف غرب الخليل، وأغلقت الطرق المؤدية الى مدينة الخليل، ومنعت الطواقم الصحفية من الوصول إلى مدخل بلدة اذنا غرب الخليل.

كما أغلقت قوات الاحتلال جسر بيت كاحل بمركبات المواطنين، واستولت مفاتيح مركباته، وأغلقت طريق سنجر دورا الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص، لمنع حركة المواطنين على الطريق الرئيسي، وأغلقت جرافة الاحتلال كافة الفتحات المؤدية إلى الخليل، وقرى الخط الغربي مع شارع فرش الهوى غرب الخليل.

كما تواجدت دوريات الاحتلال في عدة أحياء بمدينة الخليل، ومنعت المواطنين من المرور مشيا على الأقدام على سدة خربة قلقس، وسدة الفحص جنوب مدينة الخليل، بالإضافة لمنع تلك القوات دخول طواقم تلفزيون فلسطين، وقناة الجزيرة، والعربي الفضائية، من الدخول لبلدة اذنا، واستولت على بطاقات هوياتهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت البوابتين الحديديتين، للداخل والخارج من وإلى حوارة جنوب نابلس بشكل مفاجئ، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، كما اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين في بلدة إذنا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الصناعية القريبة من معبر ترقوميا، وشرعت بعملية تفتيش واسعة للمنشآت الصناعية فيها، وقامت بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة.

كما داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقتي جورة سالم، وخلة حرب غرب بلدة اذنا، تعود لعائلات طميزي، وسليمه، وعواد، وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات، مشيرة إلى أن القوات لا تزال تغلق الشارع الرئيسي فرش الهوا المؤدي إلى معبر ترقوميا وبلدة اذنا، وإغلاق البوابات الحديدية، وعدد من الفتحات والطرق الرابطة بالخط الالتفافي.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي، إغلاقها المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، وشرق بيت ساحور في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش"، وطريق عش غراب شرق بيت ساحور، الموصلين إلى محافظة الخليل، ما أعاق حركة المواطنين وتنقلهم بين المحافظتين.

وأجبرت قوات الاحتلال، عائلات في مخيم جنين للاجئين، على إخلاء منازلها بالقوة، مبينة أن هذه ليست الأولى، التي تجبر فيها قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم بمخيم جنين منذ بدء عدوانها المتواصل، حيث أجبرت عائلات في حي الدمج على إخلاء منازلها أمس السبت، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتل عشرات المنازل في الحيين الشرقي والجابريات وتحولها إلى ثكنات عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، وداهمت خيام المواطنين ،وشرعت بتفتيشها.