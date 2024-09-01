الخليج اليوم .. السعودية.. تركي آل الشيخ يقدم نصيحة للشباب والبنات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ نصيحة للمقبلين على سوق العمل، ومن يختارون تخصصاتهم التعليمية في المملكة.

وقال آل الشيخ في منشور على صفحته في منصة "إكس": "نصيحة لإخواني الشباب والبنات.. ادرسوا سوق العمل جيدا والتغيرات فيه لتحدد طريقك وتخصصك في الدراسة واحتياجات السوق لهذا التخصص.. واكب النهضة الكبيرة في بلدنا.. والقطاعات الجديدة فيها".

وأضاف في منشور آخر: "ونصيحة ثانية اللي بيبدأ مشروع في الترفيه.. سوه بفكرة خالصة منك أحسن لك لا تجيب وكالة وتدفع رسوم عليها ونسبة من الأرباح لأنه بيصعب عليك النجاح بعدها لأننا للأسف تسابقنا عليهم لين زاد سعرهم.. ركز في فكرة لك أؤمن فيها واشتغل عليها بجد صدقني بتنجح بس تكون فكرة واقعية وتدرس السوق فيها جيدا واحتياجه لها".

وتابت: "وابدا صغير لا تكبر لين تنجح حتى لو عندك القدرة تبدأ كبير.. خطوة خطوة والله يوفق الجميع".