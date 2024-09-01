شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يدمر عدة قواعد للمليشيات الإرهابية فى مناطق بهيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجيش الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، في تداميرعدة قواعد لمليشيات الشباب الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة هيران.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - نقلا عن ضباط في الجيش الصومالي - أن عناصر مليشيات الشباب الإرهابية، التي كانت تتحصن في منطقة "هلغن"، فرت عندما عملت بقدوم الجيش.

وأضافت أن المنطقة تخضع لسيطرة الجيش الصومالي وقوات المقاومة الشعبية، مؤكدة أن العمليات ستسمر حتى يتم تحرير المحافظة من الإرهابيين.