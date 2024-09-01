شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو إلى إنهاء "كابوس الحرب في غزة" والإفراج غير المشروط عن الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إنهاء ما وصفه بـ"كابوس الحرب في غزة"، وإلى "الإفراج غير المشروط" عن الرهائن ، وذلك تعليقًا على الإعلان صباح الأحد عن العثور على جثث ستة من المحتجزين الذين كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، العثور على جثث 6 من الرهائن لدى حركة حماس، وذلك في أحد أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أن كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري- في مؤتمر صحفي- إن "التقييم الأولي يشير إلى أن الرهائن الست الذين استعيدت جثثهم قتلوا على يد حماس قبل وقت قصير من وصول القوات"، حسبما أفادت صحيفة "تيمز أوف إسرائيل".

وأضاف هاجاري: "لقد اختطفوا أحياء في صباح يوم 7 أكتوبر. وتم العثور على جثثهم أثناء القتال في رفح، في نفق، على بعد كيلو متر واحد من النفق الذي أنقذنا منه فرحان القاضي قبل بضعة أيام".

وتابع: "منذ العثور على فرحان، تم التأكيد على القوات على العمل بحذر أكثر من المعتاد، لفهمنا بأن رهائن إضافيين قد يكونون في المنطقة. لم يكن لدينا معلومات عن الموقع الدقيق للرهائن".

وأشار إلى أن القوات خاضت معارك مع عناصر "حماس" فوق الأرض في المنطقة التي يقع فيها النفق.

من جهته.. أعلن البيت الأبيض ـ في بيان- أن من بين الجثث التي عثر عليها؛ جثة مواطن أمريكي يدعى هريش جولدبرج بولين.