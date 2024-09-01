شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة فلسطين ترفع حالة الاستنفار الصحى بالضفة جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، رفع حالة الجهوزية واستنفار الطواقم الطبية؛ لمواجهة الحالة الطارئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

يأتي ذلك جراء عدوان الاحتلال المتواصل في كافة المناطق، وذلك في جميع مرافقها، ومرافق القطاع الصحي الأهلي والخاص.