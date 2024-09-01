شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان.. تراجع تصنيف العاصفة "أسنا" إلى منخفض مداري عميق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء العمانية، تراجع تصنيف العاصفة المدارية "أسنا" إلى منخفض مداري عميق، ويبعد مركزه 220 كيلومترًا عن سواحل سلطنة عُمان "رأس الحد".

وأوضحت أن سرعة الرياح السطحية حول المركز تتراوح من 33 إلى 28 عقدة، ومن المتوقع أن ينخفض تصنيف الحالة إلى منخفض مداري خلال الـ 12 ساعة المقبلة. طقس عمان ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار تدفق السحب الماطرة بشكل متفرق على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط وأجزاء من الوسطى ابتداءً من مساء اليوم الأحد وتستمر حتى غد الاثنين.

مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تتراوح ما بين 10 إلى 30 مليمترا قد تؤدي إلى جريان بعض الشعاب والأودية على أن تتلاشى تأثيرات الحالة الجوية تدريجيًّا صباح الثلاثاء المقبل.