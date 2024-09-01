شكرا لقرائتكم خبر عن "عملنا أكشن على الطريق".. تطورات واقعة خطف العريس المزيف في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تحقق الأجهزة الأمنية في مصر مع شاب ادعى اختطافه أثناء خروجه من قاعة أفراح، بمحافظة الدقهلية.

بدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو لاختطاف "عريس" يوم زفافه، ما أثار موجة من الجدل، إذ ظهر الشاب في الفيديو مرتديًا بدلة سوداء أمام قاعة أفراح، ومحاطًا بأسرته وأصدقائه، قبل أن تظهر سيارة بيضاء ويترجل منها شخص ليخطف العريس ويفر هاربًا.

وظهر في الفيديو صدمة الحاضرين وتعالي الصرخات والبكاء، فيما حاول أقارب وأصدقاء الشاب اللحاق بالسيارة لإنقاذه، لكن دون جدوى، وهو ما اتضح بعد ذلك أنه مجرد تمثيل. ترويج للشائعات وبعد حالة من الجدل، خرج الشاب الذي جسد دور "العريس" ويدعى أحمد جمال، قائلاً إن الواقعة غير حقيقية، ومجرد مشهد تمثيلي لجذب المشاهدات، قائلاً: "عملنا أكشن على الطريق"

وعلق الإعلامي المصري عمرو أديب على هذه الواقعة واصفًا المشهد بـ"فيلم أمريكاني"، وقال إن ما حدث قانونيًا بمثابة ترويج للشائعات والأخبار الكاذبة. عقوبة الحبس وتابع أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر قناة mbc مصر، مساء أمس السبت، أن عقوبة صاحب الفيديو الحبس سنة على الأقل، إذا لم يرأف القاضي به، قائلًا: "الراجل تعب جدًا، وعمل كل حاجة في الفيديو بدقة، عربية من غير نمر، يعني فيديو متعوب فيه بصراحة".

وكشف أن الشاب صاحب الواقعة، متزوج منذ نحو 3 سنوات، ولديه أطفال.