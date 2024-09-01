الخليج اليوم .. إثيوبيا تعيد 1254 مواطنا من السعودية (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - بايدن يعلن العثور على جثة مواطن أمريكي بين جثث الأسرى المكتشفة في رفح ويهدد قادة "حماس" بدفع الثمن الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" مانشستر يونايتد وليفربول.. والقنوات الناقلة الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

لجنة تحقيق إيرانية: مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لم تتعرض إلى هجوم الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

إثيوبيا تعيد 1254 مواطنا من السعودية (صور) الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحذر من سياسة الأرض المحروقة الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

استئصال ورمٍ من سبعيني باستخدام الروبوت الجراحي بـ "طبيّة" جامعة الملك سعود الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

السطو على منزل لاعب نابولي تحت تهديد السلاح الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

السعودية تدشن استراتيجية الإرشاد الأسري الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

وفاة مغنٍ أميركي خلال بث مباشر.. وشكوك حول "مشروب الطاقة" الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء فلسطين الأحد ، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤