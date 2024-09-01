الخليج اليوم .. استئصال ورمٍ من سبعيني باستخدام الروبوت الجراحي بـ "طبيّة" جامعة الملك سعود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكَّن فريق طبي في جراحة الصدر بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، من استئصال ورم سرطاني من رئة مريض سبعيني باستخدام الروبوت الجراحي.

وأوضحت استشارية جراحة الصدر الأستاذ المساعد في كلية الطب الدكتورة سها كعكي -قائدة الفريق- أنه فور تشخيص الحالة تبين وجود ورم سرطاني في الرئة، حيث جرى تشكيل فريق طبي متخصص، وبعد مراجعة الحالة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية استئصال فصيص من الرئة "Robotic segmentectomy of the lung" من خلال إجراء فتحات صغيرة لا تتعدى 1 سنتيمتر باستخدام الروبوت الجراحي، مضيفةً أن هذا النوع من العمليات تعد من العمليات الدقيقة والنادرة على مستوى السعودية، مؤكدةً على أنه تم استئصال الورم بشكل كامل - بحمد الله - حيث غادر المريض المستشفى بعد يومين من شفائه بصحة جيدة.

يُذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تُعد مرجعاً طبياً مميزاً، حيث يتم فيها إجراء أحدث وأعقد الجراحات باستخدام تقنيات متطورة وتحت إدارة استشاريين بخبرات عالمية.