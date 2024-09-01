الخليج اليوم .. السعودية تدشن استراتيجية الإرشاد الأسري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، استراتيجية الإرشاد الأسري أثناء رعايته لحفل افتتاح منتدى الأسرة 2024، بنسخته السابعة الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة على مدى يومين في مدينة الرياض تحت شعار "الأسرة والإرشاد الأسري" بناء القوة من الداخل في عالم متغير".

وتتضمن استراتيجية الإرشاد الأسري أكثر من 12 مبادرة تغطي جميع المتطلبات الأسرية والمجتمعية، وتركز على تمكين وتحسين أداء العاملين في مجال الإرشاد الأسري، وتأهيلهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز فهم المجتمع لدور الإرشاد الأسري وأثره الإيجابي في تحسين العلاقات الأسرية وحل النزاعات ودعم الاستقرار، وذلك عبر تنظيم وتنفيذ عدة برامج ومبادرات نوعية للمجتمع والأسرة.

كما تتضمن توسيع نطاق الخدمات الأسرية المقدمة، وزيادة التغطية الجغرافية وتوفير الخدمات لأكبر عددٍ ممكن من المستفيدين في جميع مناطق المملكة، وستعمل الوزارة على إصدار التراخيص لـ 500 ممارس في عام 2024م من أجل الوصول بأعداد ممارسي الإرشاد الأسري إلى 4000 ممارس في نهاية عام 2030م.

وتُحسن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر استراتيجية الإرشاد الأسري فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخطة الوزارة للتنمية الاجتماعية، يذكر أن استراتيجية الإرشاد الأسري مرت بعدة مراحل تضمنت إجراء عدة مقارنات معيارية للتجارب الدولية والإقليمية في المجال، وعقد أكثر من 12 ورشة عمل وسط مشاركة 13 جهة حكومية وخاصة، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الاستقرار الأسري إيمانًا منها بأهمية الأسرة في تحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة، من خلال تحسين الممارسات التخصصية من قبل العاملين في مجال الإرشاد الأسري.